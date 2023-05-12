انت الان تتابع خبر الفنان السوري باسم ياخور يتلقى تهديدات بعد انتقاده مسلسلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردّ ياخور على التعليقات المسيئة عبر خاصية "ستوري" في حسابه في "انستغرام"، متسائلا إن كان رأيه في العمل، يستحق هذه التهديدات.



واستضاف الإعلامي السعودي علي العلياني، ياخور، في برنامجه "مراحل مع علي العلياني" في رمضان، ووجه له سؤالا عن رأيه في "ابتسم أيها الجنرال"، ليجيبه بالقول: "أنا برأيي كل حالة العمل خارج المنطق الفني وخارج ما يجب أن يكون الفن عليه، لا يجب أن تكون بالفن عامل أهداف مباشرة للتناول الشخصي، الفن هذا مو من مقوماته"، مشددا في ذات الوقت على حبه وتقديره لشخص مواطنه الفنان مكسيم خليل.



وصرح الممثل مكسيم خليل، أثناء ترويجه للمسلسل، أنه "الأجرأ على الإطلاق في مسيرته الفنية"، معتبراً أن ميزته تتمثل في صناعته بعيداً عن مقص الرقيب ما يعني تحرره من القيود السلطوية، وتمتعه بالقدرة على تقديم دراما حقيقية غير موجهة، وبلا مواربة. واستضاف الإعلامي السعودي علي العلياني، ياخور، في برنامجه "مراحل مع علي العلياني" في رمضان، ووجه له سؤالا عن رأيه في "ابتسم أيها الجنرال"، ليجيبه بالقول: "أنا برأيي كل حالة العمل خارج المنطق الفني وخارج ما يجب أن يكون الفن عليه، لا يجب أن تكون بالفن عامل أهداف مباشرة للتناول الشخصي، الفن هذا مو من مقوماته"، مشددا في ذات الوقت على حبه وتقديره لشخص مواطنه الفنان مكسيم خليل.وصرح الممثل مكسيم خليل، أثناء ترويجه للمسلسل، أنه "الأجرأ على الإطلاق في مسيرته الفنية"، معتبراً أن ميزته تتمثل في صناعته بعيداً عن مقص الرقيب ما يعني تحرره من القيود السلطوية، وتمتعه بالقدرة على تقديم دراما حقيقية غير موجهة، وبلا مواربة. وفي ختام الحلقة الأخيرة، وجه "خليل" رسالة عبر حسابه في "انستغرام"، لافتا إلى قيمة الفن في إيصال "الحقيقة".

و"مسلسل أيها الجنرال" من إخراج عروة محمد وتأليف سامر رضوان. تدور أحداثه حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين شقيقين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة والنفوذ في البلد دون مراعاة.