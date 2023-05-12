انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى حدوث عواصف ترابية وانخفاض جديد في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم مع تصاعد للغبار وفرصة لحدوث عواصف ترابية ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشمالية وتصاعد للغبار مع حدوث عواصف ترابية في اماكن متفرقة منها ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وأضافت، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

ولفتت إلى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".