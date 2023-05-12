انت الان تتابع خبر بعد توقف 10 سنوات.. إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الإيرانية-العراقيّة لقضايا المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الطاقة والمياه الإيرانية، فيروز قاسم زادة، بأنّ "التعاون الجيّد من قبل الحكومة العراقية الجديدة لتشكيل اجراءات مهمة في قضايا المياه هو بادرة خير وأمل لحل الكثير من القضايا العالقة في العلاقات المائية مع العراق".كما واعتبر قاسم زادة ان "كلا البلدين يتأثران بقضايا المياه وهذه القضايا تؤثر عليهما".

وعلى ضوء الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت في حكومة رئيسي مع المسؤولين العراقيين وحضور وزير الطاقة الايراني مؤخراً في مؤتمر بغداد، أعلن قاسم زادة عن تفعيل نشاط اللجنة المشتركة الدائمة بين البلدين والتي توقفت لأسباب معينة لمدة 10 سنوات.

وأشار الى ان "نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع".

واعتبر قاسم زادة زيارة وزير الطاقة الايراني الى العراق وخطابه في مؤتمر بغداد للمياه خطوة ايجابية في مجال الموارد المائية.

