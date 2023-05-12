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مصرع وإصابة أربعة أشقاء غرقاً بنهر دجلة في صلاح الدين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الشرطة النهرية في المحافظة العميد زياد العجيلي في حديث لـ السومرية أنه "بعد ورود خبر عن غرق اربعة شباب صباح اليوم الجمعة قام فريق الغواصين الخاص بمديرية شرطة المحافظة على الفور من الغطس في نهر دجلة للبحث عن الغارقين"، مبينا انه "تم إنقاذ ثلاثة منهم وفقدان حياة الرابع الذي انتشل الفريق جثته".

وأضاف، أن "الشرطة النهرية حذرت مراراً وتكراراً من السباحة في الأماكن العميقة بعد تكرار حالات الغرق في المحافظة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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