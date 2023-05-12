انت الان تتابع خبر هل هناك ارتباط.. شاكيرا توضح أسباب ظهورها مع توم كروز (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك إثر ظهور النجمين معا في سباق سيارات "ميامي غراند بريكس"، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للثنائي بسرعة البرق، ظنا أنهما في علاقة عاطفية لم يتم الإعلان عنها.

وحرصت شاكيرا على نفي الشائعات، وقالت أنها "مجرد مزحة، واستمتعت كثيرا برفقة توم كروز، لكن لديها خطط وأعمال أهم بشأن حياتها المهنية، فضلا عن الاهتمام ورعاية أطفالها".

