اخبار العالم / اخبار العراق

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان على "تعهد مبادئ" في جدة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان على "تعهد مبادئ" في جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # الالتزام بـ "سيادة السودان" والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه

# مصالح و"سلامة الشعب" السوداني أولوية رئيسة

# الالتزام بضمان "حماية المدنيين" في جميع الأوقات

# السماح بـ"مرور آمن" للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في "الاتجاه الذي يختارونه"


# احترام "القانون الانساني" الدولي والقانون الدولي لـ"حقوق الإنسان"

# تسهيل الـ"مرور الآمن" والسريع للعاملين في المجال الانساني عبر جميع الطرق المتاحة

# تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة مثل "الهلال الاحمر" واللجنة الدولية لـ"الصليب الاحمر" من جمع القتلى وتسجيل أسمائهم ودفنهم

# الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يسبب "اضرارا مدنية" عرضية

# حماية "المرافق الخاصة والعامة" في السودان والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية

# اعتماد "إجراءات بسيطة" لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الاغاثة الإنسانية

#الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع "القانوني أو الامني أو السياسي" للأطراف الموقعة عليه

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا