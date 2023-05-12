انت الان تتابع خبر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوقعان على "تعهد مبادئ" في جدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # الالتزام بـ "سيادة السودان" والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه

# مصالح و"سلامة الشعب" السوداني أولوية رئيسة

# الالتزام بضمان "حماية المدنيين" في جميع الأوقات

# السماح بـ"مرور آمن" للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في "الاتجاه الذي يختارونه"



# احترام "القانون الانساني" الدولي والقانون الدولي لـ"حقوق الإنسان"

# تسهيل الـ"مرور الآمن" والسريع للعاملين في المجال الانساني عبر جميع الطرق المتاحة

# تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة مثل "الهلال الاحمر" واللجنة الدولية لـ"الصليب الاحمر" من جمع القتلى وتسجيل أسمائهم ودفنهم

# الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يسبب "اضرارا مدنية" عرضية

# حماية "المرافق الخاصة والعامة" في السودان والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية

# اعتماد "إجراءات بسيطة" لجميع الترتيبات المتعلقة بعمليات الاغاثة الإنسانية

#الالتزام بالإعلان لن يؤثر على الوضع "القانوني أو الامني أو السياسي" للأطراف الموقعة عليه