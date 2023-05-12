انت الان تتابع خبر مجد الخضر في تصريحات جريئة يكشفها لأول مرّة..ولهذا السبب بكى في حلقة Celebrity والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الفنان مجد الخضر، لأول مرّة في الإعلام، عن حياته الشخصية خاصة بعد وفاة والده، وعن علاقته بوالدته، وكيف دخل مجال التمثيل وأصبح من نجوم الصف الأول في العراق، فتابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تفاصيل أكثر كشفها الممثل مجد الخضر للإعلامي ايهاب العطية.

حلّ النجم مجد الخضر، ضيف في برنامج Celebrity بموسمه الثاني على شاشة السومرية للتحدث عن أمور عديدة على الصعيدين الشخصي والمهني، فتطرق في بداية المقابلة، للحديث عن طفولته الصعبة بعد وفاة والده، فقال: "انا أكبر اخوتي، وأبي توفى كان عمري 17 سنة، فجميع الأحلام لعندي تأجلت، فكنت مسؤول عن 4 أخوة صغار ووالدتي".ووصف مجد هذه الفترة بالقول: "انا في ليلة وضحاها أصبحت أب لأربعة أطفال"، وفاجأ الجمهور بتصريحه، فقال إنّه لم يكن تأثره الشديد على رحيل والده أكثرمن المسؤولية التي تنتظره، وأضاف: "عندك 4 أطفال ومنزل ايجار ومستقبل مجهول."

وعن علاقته بوالدته، فعبّر عن حبّه الكبير لها، وقال أن علاقته بها لا يوجد مثيل لها في العالم، فهي "زوجتي وصديقتي لما مات ابويا ورفيقتي، وانا سندها وحمايتها في الحياة". وتحدّث مجد الخضرعن المجتمع الذكوري في العالم العربي خاصة في العراق، فقال إن المرأة لديها قيود كثيرة وصعبة خصوصاً تجاه المرأة الأرملة أو المطلقة.

في سياق آخر، روى مجد الخضر عن بدايته في عالم التمثيل وكيف دخل المجال، فأشار الى أنه لعب دور صغير "كومبارس" في مسلسل من بطولة الراحل عبد الخالق مختار. وقال إنّه لم يشعر برهبة قوية أمام عبد الخالق، فتأكد أنه يسيرعلى الطريق الصحيح في مجال التمثيل.

وعن رأيه بمواقع التواصل الإجتماعي، فقال إنّها للموهوبين التي تفتح المجال أمامهم، وأضاف "اكو موهوب واكو موهوم"، حيث أنه انتقد من يقوم بتصوير فيديوهات عادية يومية وبين من يبدع بتصوير فيديو مميّز. وأشار الى أنه لجأ لمواقع التواصل الإجتماعي بعد فشله وعدم تقدمه بعالم التمثيل، وبدأ بتصوير فيديوهات مرتجلة، ومن بينها تجسيد شخصية جوكر في تظاهرات تشرين 2019 والذي لاقى نجاح باهر وتفاعل كبير بين رواد المنصات الإلكترونية.

وشكر مجد، المخرج مهند ابو خضر على إعطائه فرصة ثمينة في عالم التمثيل حيث أعطاه دور كبير في أحد المسلسلات التي كانت الإنطلاقة الرسمية له.

وبمحور آخر من المقابلة، صرح مجد أنه تربطه علاقة صداقة قوية مع الممثل الكسندر علوم، وقال "كلمة طيب لا توفيه حقه، فهو أكثر من ذلك"، وأشار إلى أنه كان هناك عمل يجمعه مع الكسندر ولكنه توقف ورغم ذلك، بقيا على تواصل دائم.

وعن رأيه بالدراما العراقية، فوصفها بأنها "بتعافي درامي مقارنة بالستّ السنوات الماضية، وقال إن العراق ربح مواهب جديدة شابة في مجال التمثيل،

وفي ختام الحلقة، بالدموع والتأثّر، عبّر مجد الخضر عن إصراره بالوصول الى أن يصبح نجماً في العالم العربي، وأشار الى أن لا أحد دعمه في شقّ مستقبله في مجال التمثيل سوى نفسه، فقال: "الوحيد لما خذلني ولتحمل معي الصعاب والمشقات ويتحمل كل شي وياي هو مجد، هو الوحيد."

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برنامج Celebrity يعرض كل يوم إثنين في تمام الساعة 9:30 مساءً.