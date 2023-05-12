انت الان تتابع خبر توخيل يحرج إدارة البايرن بشأن التعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ضيفه شالكه في ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري الألماني الذي يحتل صدارته الفريق البافاري.

ويتواصل غياب المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينغ عن مباريات بايرن ميونخ، بعدما أكد توماس توخيل أن وضعه الحالي لن يكون كافيا للمشاركة ضد شالكه لعدم جاهزيته بنسبة 100%.



وفي المؤتمر الصحفي لمباراة شالكه، تطرّق توخيل للحديث عن إمكانية ضم مهاجم جديد لبايرن قائلا: "الفرق الكبيرة في دوري أبطال أوروبا التي تهيمن في الوقت الحالي، لديها مهاجما صريحا يمكن الاعتماد عليه بدرجة تامة".

وأضاف المدرب الذي تولى المهمة خلفا للمقال يوليان ناغلسمان: "الجميع يبحث عن مهاجم قوي، الجميع يريد هذا المهاجم".

واستشهد توخيل بأرسنال الإنجليزي في حديثه قائلا: "على سبيل المثال، قام أرسنال أيضًا بتوزيع هذا الدور على عدة لاعبين، وإذا استعدينا معًا وكان لدينا تحضيرا جيدا سنكون قادرين على خلق المزيد من الفرص للتسجيل والوصول إلى المرمى، حتى لو لم نحصل على مهاجم رقم 9".

وأنهى تصريحاته قائلا: "هدفنا هو أن يكون لدينا المزيد من اللاعبين الذين يسجلون 15 هدفا على الأقل في كل موسم".

وأراد توخيل أن يوجه رسالة غير مباشرة إلى إدارة النادي بضرورة تدعيم الفريق بمهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصةً بعد الكشف عن عدم قدرة النادي على ضم لاعبين جدد.

وكان أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أشار إلى احتمالية الانسحاب من صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، إذ كان يعتبر النادي الألماني من أقوى المرشحين لضمه، خاصةً بعد فشل تشوبو موتينغ في تعويض رحيل البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وبعدما ترددت أنباء قوية حول رغبة نابولي في الحصول على 150 مليون يورو للتخلي عن هداف الفريق، قال أوليفر كان في تصريحاته لصحيفة "بيلد": "عندما يتعلق الأمر بمثل هذه الرسوم، علينا أن نطرح سؤالا (هل يمنحك اللاعب ضمانا لهذه الأموال؟)، سيكون ذلك بالتأكيد مخاطرة كبيرة".

كما ارتبط بايرن ميونخ بالتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، غير أن النادي البافاري قد ينحسب من الصفقة للسبب نفسه وهو الارتفاع المحتمل لقيمتها، خاصةً في ظل المستويات التي يقدمها قائد منتخب إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وبالتالي قد يجد توخيل نفسه مضطرا للجوء إلى صفقات مجانية لتدعيم مركز رأس الحربة لبايرن، أو البحث عن نجوم أقل بريقا من فيكتور أوسيمين هداف الدوري الإيطالي، وهاري كين ثاني هدافي البريميرليغ خلال الموسم الحالي 2022-2023.

