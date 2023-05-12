انت الان تتابع خبر التربية تناقش ضمان انسيابية الامتحانات وتأمينها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، انه "عملاً بتوجيهات وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وحرصاً على حفظ العملية الامتحانية، عقدت الوزارة جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، ضمت مديري أقسام الامتحانات من تربيات و ممثليات العراق لمناقشة ضمان انسيابية الامتحانات و تأمينها".وأضاف البيان، ان "إجراءات وتدابير أمنية واحترازية مع آليات جديدة تُعنى بصورة خاصة بالعملية الامتحانية وُضِعت بعد مناقشات ودراسات مستفيضة خلال الاجتماع والتي ستعرض أمام وزير التربية للموافقة عليها".

وأشار الى، ان "الوزارة عازمة على سير الامتحانات النهائية بانسيابية عالية وعدم تكرار حالة الاختراق للأسئلة التي حصلت في العام الماضي وحفاظاً على مجهود الطالب الدراسي، مؤكدين على تكثيف الجهود لتأدية المهمة بكل أمانة وإخلاص خدمة للعملية التربوية ورصانتها".

