انت الان تتابع خبر واشنطن: سنعزز وجودنا العسكري في منطقة الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله، إن "وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي" في الخليج، مضيفا أنه ستكون هناك "تفاصيل عن تلك التعزيزات في الأيام المقبلة".وجاء قرار واشنطن بعد ما وصفته بـ"مضايقة إيران المتزايدة للسفن" في مياه المنقطة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" كشفت السبت، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لنشر 100 زورق مسير إضافي في بحر الخليج للقيام بدوريات في مواجهة إيران".

بالإضافة إلى إيران، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن جهود الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية مع دول الخليج العربية، التي اعتمدت تاريخيا على الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية. والصين، الشريك التجاري الأكبر لمعظم تلك الدول والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة، لديها بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي في القرن الأفريقي.

