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بالصور.. وصول وجبة الاجلاء الثانية من السودان الى مطار بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - ووجّهت الحكومية العراقية سابقا، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

وتواجه عمليات الإجلاء في السودان بضع صعوبات أبرزها الأوضاع الميدانية الصعبة في ظل هدنة هشة وتواجد رعايا الجاليات في مناطق متفرقة من البلاد.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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