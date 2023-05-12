اخبار العالم / اخبار العراق

هل ينتظر ام يفسخ العقد؟.. سيلفا يندم على التجديد لتشيلسي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر هل ينتظر ام يفسخ العقد؟.. سيلفا يندم على التجديد لتشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455816-638195024679180495.jpeg

2023-05-12 | 17:32

هل ينتظر ام يفسخ العقد؟.. سيلفا يندم على التجديد لتشيلسي

0 مشاهدة

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بأن نجم يبحث عن وسيلة لمغادرة الفريق هذا الصيف، حتى يتمكن من العودة للعب في نادي طفولته.
وأصبح البرازيلي تياجو سيلفا المدافع المخضرم، الذي فاز بلقب مع تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل في العام 2021، محبطا من الموقف الحالي في ستامفورد بريدج.

ووفقا لصحيفة "جلوبو إيسبورتي"، فإن سيلفا (38 عاما)، يأسف لقراره بتوقيع تمديد عقد لمدة عام واحد مع البلوز مرة أخرى في فبراير/ شباط.


وأضافت الصحيفة أن "سيلفا يتطلع إلى إنهاء عقده مع تشيلسي في نهاية الموسم الحالي، والتوقيع على فلومينينسي البرازيلي".

بالإضافة إلى ذلك، فإن سيلفا صديق مقرب لمارسيلو، الذي رحل عن أولمبياكوس اليواني، وقد أغراه نجم السابق البالغ (35 عاما)، بالعودة إلى فلومينينسي، الذي يحتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى البرازيلي.

وتابعت الصحيفة، أن "رئيس نادي فلومينينزي ماريو بيتنكورت، قد تواصل أيضا مع سيلفا لتشجيعه على التوقيع للنادي قبل الاعتزال".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا