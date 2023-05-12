انت الان تتابع خبر منافس اردوغان يرتدي سترة واقية للرصاص.. اخر تطورات الانتخابات التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك استجابةً لما قال مصدر في الحزب إنها معلومات تفيد باحتمال تعرضه لهجوم.

وأظهرت لقطات مصورة أن أفراد حراسة قليجدار أوغلو حملوا أسلحة نارية وصعدوا إلى المسرح معه أثناء إلقاء كلمته، وذلك في أول ظهور لهذا المستوى من الحماية أثناء حملته الانتخابية.



وقال مصدر من حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه قليجدار أوغلو (74 عاماً) إن زعيم المعارضة ارتدى السترة وجرى تشديد إجراءات تأمينه بعد تلقي "معلومات تفيد بأنه قد يتعرض لهجوم".

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وكان قليجدار أوغلو، الذي يتقدم قليلاً على أردوغان في استطلاعات الرأي، يلقي كلمة في مدينة سامسون المطلة على البحر الأسود.

واحتشدت أعداد غفيرة لرؤيته ورسموا بأياديهم علامة القلب التي أصبحت شعاراً لحملته.

وقال في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الجمعة، إنه واثق من الفوز.

