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حسم موقف برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455831-638195188973608596.jpg

2023-05-12 | 21:09

حسم موقف برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال

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حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقف برشلونة من المشاركة في ، خلال الموسم المقبل، بعدما أثيرت شكوك حول هذا الأمر، بسبب التحقيق الجاري حالياً في "قضية نيجريرا" المتعلقة بالتحكيم.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حصول البارسا على الرخصة، من قبل اللجنة الابتدائية لتراخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتوجب على يويفا منح الرخص للفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، قبل يوم 15 أيار الجاري.


وفُحصت الوثائق المقدمة الثلاثاء الماضي من قبل تلك اللجنة، وتمت الموافقة على منح برشلونة الرخصة.

وضمن الفريق الكتالوني التأهل لدوري الأبطال، حيث يبتعد بفارق 28 نقطة عن فياريال الخامس في الليجا، مع تبقي 5 مباريات فقط على انتهاء الموسم.

ومن المنتظر أن يتوج البلوجرانا بلقب ، وبالتالي سيتواجد في التصنيف الأول بقرعة مجموعات دوري الأبطال، المقررة يوم 31 آب المقبل في مونت كارلو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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