انت الان تتابع خبر حسم موقف برشلونة من المشاركة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455831-638195188973608596.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-12 | 21:09
المصدر:
2,245 مشاهدة
حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقف برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل، بعدما أثيرت شكوك حول هذا الأمر، بسبب التحقيق الجاري حالياً في "قضية نيجريرا" المتعلقة بالتحكيم.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية حصول البارسا على الرخصة، من قبل اللجنة الابتدائية لتراخيص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويتوجب على يويفا منح الرخص للفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، قبل يوم 15 أيار الجاري.
وفُحصت الوثائق المقدمة الثلاثاء الماضي من قبل تلك اللجنة، وتمت الموافقة على منح برشلونة الرخصة.
ويتوجب على يويفا منح الرخص للفرق المشاركة في البطولات الأوروبية، قبل يوم 15 أيار الجاري.
وفُحصت الوثائق المقدمة الثلاثاء الماضي من قبل تلك اللجنة، وتمت الموافقة على منح برشلونة الرخصة.
وضمن الفريق الكتالوني التأهل لدوري الأبطال، حيث يبتعد بفارق 28 نقطة عن فياريال الخامس في الليجا، مع تبقي 5 مباريات فقط على انتهاء الموسم.
ومن المنتظر أن يتوج البلوجرانا بلقب الدوري الإسباني، وبالتالي سيتواجد في التصنيف الأول بقرعة مجموعات دوري الأبطال، المقررة يوم 31 آب المقبل في مونت كارلو.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا