انت الان تتابع خبر رفع 605 جثث من المقابر الخاصة بضحايا سجناء بادوش.. تحديد هوية 78 منهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير عام دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم، في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة مدير دائرة الطب العدلي ومسؤول في العتبة العباسية، ان "عصابات داعش اقتادت سجناء بادوش الى منطقة تبعد بعض الكيلومترات من السجن، وتم قتل نحو 600 سجين بالقرب من مجرى المياه"، موضحاً ان "عملية فتح وتنقيب المقابر تمت بدعم من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وفريق التحقيق الدولي بعد صدور قرار فتح المقابر".واضاف ان "عملية فتح المقابر استغرقت أكثر من سنتين، اسفرت عن رفع 605 جثث وبواقع 401 اجزاء من جسم و204 جسم كامل"، لافتا إلى ان "جميع الرفاة سلمت الى دائرة الطب العدلي لتحديد الهوية بعد تعرضها للسيول والتغييرات المناخية".

الى ذلك، أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الاحد14 مايو/أيار 2023 عن تحديد هوية 78 مفقوداً من ضحايا سجناء بادوش.

وقال مدير عام الدائرة زيد علي، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة الصحة، إن "مختبرات الطب العدلي، تمكنت من تحديد هوية 78 مفقود كوجبة أولى من ضحايا سجناء بادوش، بعد جمع عينات من 1570 شخصاً من ذوي 524 مفقوداً، تم تسجيله في السجن"، مبيناً أنه "بعد استكمال قاعدة البيانات، تم فحص الرفاة".

وأشار إلى، أنه "سيتم تشييع الضحايا الثلاثاء المقبل، ومن ثم تحويلها الى مقبرة مركزية بالتنسيق مع العتبة العباسية المقدسة".