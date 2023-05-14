انت الان تتابع خبر صفعة أردوغان لطفل بمركز انتخابي تتصدر مواقع التواصل.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن ثم تداولت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يظهر أردوغان يداعب طفلًا عبر صفعة خفيفة على وجهه قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما ظهر الطفل نفسه في مقطع فيديو آخر بجانب عقيلة أردوغان أثناء توزيع الرئيس التركي أموالًا على مجموعة من الأطفال.