انت الان تتابع خبر تمساح بطول 5 أمتار يهدد حياة امرأة بالخطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المرأة العاملة في الحديقة تبلغ من العمر 34 عاما، كانت تضع الغذاء للتمساح قبل أن يباغتها بالهجوم.

وقال المتفرجون الذين تواجدوا لحظة الحادثة أن المرأة كانت محظوظة لقدرتها على الهروب.

وقال سائح في الحديقة إنه سمع موظفين يتحدثون عن الهجوم وقالوا "على ما يبدو كان هناك الكثير من الدماء".



وأكد أحد المسؤولين في المنطقة إصابة العاملة بعد أن عضها تمساح في ذراعها"، مضيفا: نظرا لخصوصية المريض، لا يمكننا تقديم أي تفاصيل أخرى حول الإصابة".

ويوجد في هذه الحديقة أكبر تماسيح المياه المالحة في أستراليا وتضم أكبر عرض للزواحف الأسترالية في العالم، ويتاح فيها للزوار فرصة السباحة مع التماسيح وإطعامهم.

