انت الان تتابع خبر صور "صادمة" لمعمل جبس يعمل ببيئة "قذرة" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير شعبة الرقابة الصحية نصيف جاسم ناصر وفقاً لبيان صادر عن الدائرة وورد لـ الخليج 365، إن "وحدة المتابعة في شعبة الرقابة الصحية نفذت حملة مشتركة مع مفارز الأمن الوطني بضبط معمل متجاوز لانتاج جبس البطاطا المقلية بدون علامة تجارية ولا تاريخ إنتاج أو نفاذ في بيئة قذرة جداً في جانب الكرخ ضمن منطقة الاعلام حيث تم اتلاف المنتوج النهائي".



وتابع: "بمحضر إتلاف اصولي وبوجود فريق من شعبة الرقابة الصحية لصحة الكرخ والأمن الوطني والقوى الماسكة للأرض وصاحب العلاقة واتخاذ الإجراء اللازم وغلق المعمل وتغريمه حسب قانون الصحة العامة المرقم 89 لسنة 1981 وفق الضوابط".