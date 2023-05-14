انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية في قصر بغداد، سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، حيث نقل السفير في مُستهل اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار".

وحمّل رشيد، السفير السعودي، تحياته وتقديره إلى "الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة"، متمنياً لـ"الشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرخاء".

وأكد رئيس الجمهورية، "ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة".

وأشار البيان الى أن "اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

