انت الان تتابع خبر وزيرة المالية توضح للسومرية تفاصيل استضافتها في البرلمان.. ماذا عن العجز المالي؟ والان مع التفاصيل





وأضافت: "مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة". بغداد - ياسين صفوان - وقالت سامي، خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، وتابعتها الخليج 365، إن "ملف إعادة المفسوخة عقودهم وزيرة المالية تم تضمينه بموازنة 2023"، لافتاً الى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس".وأضافت: "مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة". وذكرت وزيرة المالية: "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة".

كما قالت سامي، في حديث لـ السومرية، أن "اللجنة المالية النيابية وخلال استضافتي داخل قبة البرلمان، لم تناقش الموازنة، بل ناقشنا تفاصيل المبالغ التي أدت لرفع سقف الدين الحكومي". وأضافت: "ممثلو المحافظات من النواب دائما يشكون ويعترضون على تخصيصات محافظاتهم المالية في الموازنة"، مبينة أن "العجز في الموازنة مجرد عجز تخطيطي، ويكون فعلياً عندما تكون هناك قدرة على التمويل والصرف".