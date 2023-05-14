انت الان تتابع خبر تعرف على كيفية فرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويتنافس خلال هذه الانتخابات على منصب الرئاسة كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، وسنان أوغان، الذي ينتمي للقوميين وأحد أركان "حزب النصر"، فيما انسحب المرشح الرابع محرم إينجه، زعيم "حزب البلد"، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري.كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية؟كيف تتم عملية الاقتراع؟

-يُعد "المجلس الأعلى للانتخابات" الجهة المشرفة على عملية الاقتراع.

-بدأ الاقتراع اليوم الساعة 8 صباحاً، وسينتهي في الـ 5 مساءً من اليوم نفسه.

-للمجلس السلطة الكاملة على القرارات النهائية للانتخابات أثناء الاقتراع وبعده.

-هناك نحو 190 ألف لجنة لصناديق الاقتراع في أكثر 900 منطقة.

-في صناديق الاقتراع المتنقلة بـ421 دائرة انتخابية، سيدلي نحو 6 آلاف و215 ناخبا بأصواتهم.

-يصوت الناخبون في يوم الانتخابات على ورقتي اقتراع: الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين إلى جانب بعضها البعض، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين.

-الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية تختلف بحسب التحالفات والأحزاب وأسماء المستقلين.

-يتولى رئيس صندوق الاقتراع مهمة إعطاء ورقة الاقتراع المدمجة إلى الناخبين مع ختم "نعم" أو "التفضيل".

كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية؟

-يتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل الساعة 23:59.

-بعد الإعلان عن النتائج الأولية ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، وتنتهي في الساعة 17:00.

-في 19 ايار سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات العامة في الإعلام.

-إذا تقرر إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في 28 ايار، سيبدأ التقويم الانتخابي لها يوم الاثنين 15 ايار، والإعلان عن النتائج المؤقتة في 29 ايار.

-في 1 حزيران يتم إعلان النتيجة النهائية رسمياً عبر الجريدة الرسمية.

