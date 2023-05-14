انت الان تتابع خبر تعرف على كيفية فرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات التركية والان مع التفاصيل
كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية التركية؟
كيف تتم عملية الاقتراع؟
-يُعد "المجلس الأعلى للانتخابات" الجهة المشرفة على عملية الاقتراع.
-بدأ الاقتراع اليوم الساعة 8 صباحاً، وسينتهي في الـ 5 مساءً من اليوم نفسه.
-للمجلس السلطة الكاملة على القرارات النهائية للانتخابات أثناء الاقتراع وبعده.
-هناك نحو 190 ألف لجنة لصناديق الاقتراع في أكثر 900 منطقة.
-في صناديق الاقتراع المتنقلة بـ421 دائرة انتخابية، سيدلي نحو 6 آلاف و215 ناخبا بأصواتهم.
-يصوت الناخبون في يوم الانتخابات على ورقتي اقتراع: الأولى تتضمن أسماء المرشحين الرئاسيين إلى جانب بعضها البعض، والثانية تشكل أسماء الأحزاب البرلمانية والتحالفات والمستقلين.
-الأوراق المتعلقة بالبرلمان في كل ولاية تختلف بحسب التحالفات والأحزاب وأسماء المستقلين.
-يتولى رئيس صندوق الاقتراع مهمة إعطاء ورقة الاقتراع المدمجة إلى الناخبين مع ختم "نعم" أو "التفضيل".
كيف ستُعلن نتائج الانتخابات الرئاسية؟
-يتم الإعلان عن النتائج الأولية قبل الساعة 23:59.
-بعد الإعلان عن النتائج الأولية ستكون هناك فترة اعتراض على قرارات ومحاضر لجان صناديق الاقتراع، وتنتهي في الساعة 17:00.
-في 19 ايار سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات العامة في الإعلام.
-إذا تقرر إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية في 28 ايار، سيبدأ التقويم الانتخابي لها يوم الاثنين 15 ايار، والإعلان عن النتائج المؤقتة في 29 ايار.
-في 1 حزيران يتم إعلان النتيجة النهائية رسمياً عبر الجريدة الرسمية.