انت الان تتابع خبر وزير التعليم يدعو للتوسع المدروس لكليات الطب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير التعليم في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لكلية الطب في جامعة بغداد بحضور عدد من للنواب ورؤساء الجامعات وشخصيات عراقية وأجنبية، وفق بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، إن "هذا المؤتمر يمثل فرصة مناسبة لتوفير مناخ أكاديمي ملائم للمراجعة المطلوبة لبيئة هذا النوع من التعليم والتحديات التي ترافقه وقياس مؤشر الأداء بشكل عام".وحث الوزير، وفق البيا، على "المزيد من الاهتمام بجودة مدخلات العملية التعليمية وربط تخصصاتها ومخرجاتها مع حاجة المجتمع الى الخدمات التخصصية والمشاركة في حل مشكلاته المتغيرة التي تفرض على المؤسسات التعليمية مراعاة المرونة والتجدد ومسايرة المستحدثات في مجال المعرفة، مشيرا الى أن كليات الطب التي بلغت إحدى وثلاثين كلية تتنوع أنظمتها التعليمية بين النظام التكاملي والكورسات والفصلي والسنوي وتلتقي في الرسالة والهدف التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوصول الى أعلى مستوى من الأداء والتفاعل الذي يقوم على ثلاثية الطالب والمنهج والأستاذ حتى تتحقق معادلة الجودة والاعتماد".

وأضاف، أن "كليات الطب في العراق لم تدخر جهدا في سبيل الوصول إلى أبعد نقطة في مساحة طاقتها الاستيعابية لاحتواء المدخلات ذات الأثر الكمي حتى باتت تحتضن حاليا أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب في كل المراحل وتخرج أكثر من ألفين وثمانمائة طبيب سنويا".

ودعا الى "التوسع المدروس في هذه الكليات أفقيا وعموديا مشروطا بتوفر المستشفيات التعليمية والملاكات التدريسية المختصة لافتا الى أن جودة مدخلات العملية التعليمية وعملية التعليم ذاتها ومخرجاتها تحتل الأولوية والصدارة في أجندة التعليم العالي والبحث العلمي ولاسيما ما يتعلق بالتعليم الطبي الذي يبدو على مستوى إيجابي من الأداء بعد أن حصلت العديد من كليات الطب في الجامعات على الاعتماد البرامجي من المجلس الوطني لاعتماد كليات الطب الذي يمثل نتيجة واضحة وملموسة للتركيز على الاشتغال الصحيح في مجال الجودة النوعية للبرامج التعليمية".