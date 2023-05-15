انت الان تتابع خبر لعدة فئات.. مصرف حكومي يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "باشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود".

وحذر الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف".



وأشار البيان الى، ان "التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".