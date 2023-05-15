اخبار العالم / اخبار العراق

لعدة فئات.. مصرف حكومي يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر لعدة فئات.. مصرف حكومي يباشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "باشر برفع وجبة جديدة من السلف الإلكترونية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والسلف التكميلية والعقود".

وحذر الراغبين بالتقديم من "التعامل مع المكاتب الوهمية او من يدعي ارتباطه بالمصرف".


وأشار البيان الى، ان "التقديم يكون حصرا من خلال تطبيق مصرف الرشيد".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا