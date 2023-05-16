انت الان تتابع خبر المندلاوي يستقبل السفير المصري.. مناقشات لأهم القضايا الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل اليوم، السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل؛ لبحث سُبُل الارتقاء وتطوير العلاقات التاريخية – الأخوية التي تجمع الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليميَّة والدوليَّة، وبخاصة الأوضاع في فلسطين و الصراع الدائر حالياً في السودان، مؤكدين على ضرورة استمرار مساعي التهدئة وإنهاء الصراعات عبر القنوات الدبلوماسيَّة وتجنيب الشعوب ويلات الحروب".وأكّد المندلاوي، على "ضرورة إيجاد آليات مبسطة بين البلدين الشقيقين لتسهيل إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) للمواطنين ورجال الاعمال والمستثمرين والطلبة الدارسين، وأهمية هذا الإجراء لتقوية العلاقات وتطويرها مستقبلاً".

ونوّه النائب الأول إلى "وجوب استثمار الانفتاح الكبير بالعلاقات بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبخاصة الاقتصادية منها والمتعلقة برفع حجم التبادل التجاري , فضلاً عن تفعيل عمل لجنة العلاقات المشتركة و تبادل الزيارات على المستويين الحكومي والتشريعي".

