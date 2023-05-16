انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد: العراق مهم لنا.. لن نرحل عن المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي في لقاء مع "سكاي نيوز" عربية، تابعته الخليج 365، نشر اليوم الثلاثاء، أن "العراق يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لواشنطن".

وأضافت أنه "قبل نحو عام، وبالضبط في يوليو الماضي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية، والتقى زعماء المنطقة، وأوضح بشكل جلي أن الولايات المتحدة لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم".



واوضحت رومانوسكي: "عملنا مع شركائنا في المنطقة لوقت طويل من أجل مواجهة عدد من التحديات، خصوصًا لوضع حد لمختلف الأزمات في المنطقة.. واضح إذًا أن الولايات المتحدة ستظل موجودة بالمنطقة، وستبقى مهتمة بتعميق شراكاتها مع دولها، خصوصًا مع العراق".

وقالت السفيرة الأمريكية: "عندما أخرج وأتحدث إلى العراقيين، يتبين لي بوضوح شديد أنهم لا يريدون دولة تسيطر عليها الميليشيات، بل يريدون نزع السلاح من أيدي الميليشيات وإعادته للدولة".

ولفتت إلى أنه "مهما تكن طبيعة علاقة رئيس الوزراء مع هذه الجماعات المسلحة والفصائل، فإن الهدف يجب أن يبقى منصبًا على ضمان تمتع العراق بالاستقرار والأمن، وهو هدف منوط تحقيقه برئيس الوزراء".

وتابعت: "هذا الاستقرار ستستفيد منه حتمًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.. جميعنا لا يمكننا جلب الأعمال والانخراط على نطاق أوسع إذا لم يكن هناك استقرار وأمن في العراق".

