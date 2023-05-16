انت الان تتابع خبر "فارق الأصوات كبير".. توقع تركي لنتيجة الجولة الثانية للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، إن فارق الأصوات بين أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو كبير جداً، وإنه من الصعب على المعارضة تذليل الفارق الذي وصل إلى 2.5 مليون صوت.

كانت تركيا قد شهدت، الأحد 14 مايو/أيار 2023، انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح "تحالف الجمهور"، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، مرشح "تحالف الأمة"، وسنان أوغان، مرشح تحالف "أتا" (الأجداد).



رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، كان قد أعلن الإثنين، 15 مايو/أيار 2023، رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، إذ حصل أردوغان على 49.5%، وأوغلو حصل على 44.8%، وأوغان 5.1%.

يُذكر أن تحالف "الجمهور" الذي يقوده أردوغان قد حقق تفوقاً في نتائج الانتخابات البرلمانية، وحصد 49.46% مقابل حصول تحالف "الأمة" الذي يقوده كليجدار أوغلو على 35%.

