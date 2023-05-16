انت الان تتابع خبر بالاشتراك مع إيران.. أذربيجان تعتقل 9 اشخاص بتهمة التخطيط للانقلاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الزيادة في منسوب التوتر في العلاقات بين باكو وطهران بعد لجوء كل منهما إلى طرد دبلوماسيين للبلد الآخر.

وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام في بيان مشترك إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".



وأورد البيان تسعة أسماء، وقال إن "عدة أشخاص آخرين اعتقلوا أيضًا".

وأشار البيان الى إن "المجموعة كانت تخطط "لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".

يأتي ذلك في أعقاب اعتقال ستة مواطنين أذربيجانيين في قضية مختلفة في نيسان/أبريل، واتهامهم بأنهم "جُندوا للعمل مع المخابرات الإيرانية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد".

وأذربيجان حليف وثيق لتركيا، الغريم التاريخي لإيران.

من جانبها، تخشى طهران من أن إسرائيل - المورّد الرئيس للأسلحة إلى أذربيجان - قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية لشن هجوم ضد إيران.

وتوترت العلاقات بين الجارتين بشكل خاص في كانون الثاني/يناير عندما اقتحم مسلح سفارة باكو في طهران وقتل دبلوماسيًّا، وجرح اثنين من حراس السفارة.

وألقت وزارة الخارجية الأذربيجانية باللوم على إيران في إطلاق النار، وهو ما نفته وزارة الخارجية الإيرانية.

وفي وقت سابق من أيار/مايو، طردت إيران أربعة دبلوماسيين أذربيجانيين.

وقالت وزارة خارجيتها إن الخطوة جاءت "ردًّا" على طرد باكو موظفين كانوا يعملون في السفارة الإيرانية في نيسان/أبريل.

