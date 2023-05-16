هل سيتخلى يوفنتوس عن خدمات بوجبا؟.. تقارير تكشف

بوجبا انضم ليوفنتوس الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، لكنه لم يخض سوى دقائق معدودة، بسبب الإصابات.

وتعرض بوجبا لإصابة في مباراة كريمونيزي الماضية، ليتأكد نهاية موسمه، الذي يعد أحد أسوأ فترات مسيرته الكروية، نظرا لأنه لم يخض سوى دقائق قليلة جدا.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس لا يزال يرى بوجبا مركزا لمشروع النادي في الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب الفرنسي وقع على عقد طويل الأمد في الصيف.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن "يوفنتوس يرغب أيضا في تدعيم خط وسطه بعنصر جديد"، لافتة إلى أن "دافيد فراتسي نجم ساسولو هو أبرز الأسماء الموجودة على لائحة البيانكونيري".

