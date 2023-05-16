انت الان تتابع خبر قرارات سعودية جديدة تخص موسم الحج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لبيان نشرته المديرية العامة للجوازات السعودية ، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أنها بدأت تنفيذ التعليمات المنظمة للحج، ومنها عدم دخول مكة إلا بتصريح.

ولفتت المديرية إلى أنها شرعت بالفعل في تلقي "طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ".



وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة جاءت من قبيل التسهيل على الراغبين "واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد"، لافتةً إلى أن منصة أبشر "تتيح تصاريح لأفراد العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح، دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت".