إيقاف رئيس الحكومة الليبية وإحالته إلى التحقيق

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بغداد - ياسين صفوان - حيث ناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.يأتي قرار البرلمان الليبي بعد أن نشرت صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، على مواقع التواصل، الإثنين، 14 مايو/أيار، خطاباً من فتحي باشاغا موجهاً إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.

جاء في خطاب باشاغا: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء، بتسيير مهام مجلس الوزراء في الحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".

بينما تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

