انت الان تتابع خبر التربية تحدد 48 ساعة لإعلان النتائج المتخذة بحق مدرس ظهر بـ"مقطع مهين" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن الجبوري، وجه "بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة مدير الإشراف التربوي وعدد من الاعضاء القانونيين من الوزارة للتحقيق حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الاعدادي وهو يهين الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي ويتعامل معهم بطريقة بعيدة عن السمات التربوية".وأشار البيان، إلى أن "الجبوري، أمهل اللجنة التحقيقية ٤٨ ساعة لإعلان النتائج والإجراءات القانونية المتخذة بحقه، مؤكداً بأنه لن يسمح لاي احد من المساس بالطلبة مهما كانت الاسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، فهم أمانة في اعناقنا قبل كل شيء".

وشدد الوزير، على "ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الانسانية والاخلاقية التي تحملها، وان من يتورط بمثل هذه الافعال لا يستحق الصفة التربوية التي يحملها، موجهاً بغلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية و مبادئ شرف المهنة التعليمية".

