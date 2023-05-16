انت الان تتابع خبر علاوي يدعو المسيحيين لنبذ الخلافات والتفرقة للحفاظ على قيم الوطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "اولى مخاوفنا وتحذيراتنا كانت من الانخراط في تخندق طائفي او جهوي معين وانعكاساته على كل مكونات وطوائف الشعب العراقي وتشكيله تهديداً حقيقياً على وحدة الصف الوطني ومايحصل الان من خلافات بين الاخوة المسيحيين في العراق هو نتاج لما حذرنا منه".



ودعا علاوي المسيحيين الاصلاء في العراق الذين لطالما كانوا مثالاً يحتذى به على الوحدة والتماسك الى "نبذ الخلافات والتفرقة للحفاظ على قيم الوطن والمواطنة المتساوية والعمل وفق المبادئ التي من شأنها ان تعزز وحدة البلاد".

