انت الان تتابع خبر بقضية فساد.. أوكرانيا تعلن توقيف رئيس المحكمة العليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول في النيابة العامة لمكافحة الفساد الأوكرانية أولكسندر أوميلتشينكو، في مؤتمر صحافي، إن "رئيس المحكمة العليا محتجز"، كما أعلن توقيف شخص آخر لم يكشف عن هويته".

وقال مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس إنها "أكبر قضية تتعلق بالقطاع القضائي"، مشيراً إلى "مجموعة إجرامية تتضمن قضاة من المحكمة العليا".



وبحسب مسؤولين في مكتب مكافحة الفساد، اتفق الملياردير الأوكراني كوستيانتين جيفاغو، الذي تحاول أوكرانيا إعادته من فرنسا، مع مكتب محاماة على دفع رشوة لقضاة في المحكمة العليا حتى "تصدر قراراً" بشأن هذا النائب السابق.

حوّل جيفاغو 2,7 مليون دولار إلى المحامين، وكان من المقرر دفع 1,8 مليون دولار من هذا المبلغ لقضاة في المحكمة العليا، و900 ألف دولار للمحامين لقاء "وساطتهم"، وفق النيابة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضحت النيابة أن "رجل الأعمال أراد من المحكمة إصدار قرار يسمح له بالمحافظة على إدارة أسهم شركة تعدين يتنازع عليها مع مساهمين قدماء".

وجيفاغو، الذي تقدر النسخة الأوكرانية من مجلة فوربس الأميركية أن "ثروته تضعه في المرتبة الخامسة بين أثرياء البلاد بـ1,4 مليار دولار، يملك مجموعة التعدين "فيراكسبو"، وهو مدرج منذ سنوات على قائمة الأشخاص المطلوبين من أوكرانيا بسبب "مخالفات مالية".

هذا النائب السابق متهم باختلاس 113 مليون دولار من بنك التمويل والائتمان الذي أشهر إفلاسه في عام 2015، وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، أوقف في كورشوفيل بفرنسا ووضع رهن الحبس الاحتياطي لبضعة أيام، ثم تحت الإشراف القضائي منذ مطلع كانون الثاني/يناير.

ومكافحة الفساد هي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأثارت قضية فساد سابقة في كانون الثاني/يناير، تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ فيها، سلسلة إقالات طالت مسؤولين حكوميين كبارا ومسؤولين قضائيين، في البلد الذي يواجه غزواً روسياً منذ شباط/فبراير 2022.

