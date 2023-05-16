انت الان تتابع خبر الاعلام والاتصالات تعلن عن تخفيض كبير بأجور البث الإذاعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة محمد الحمد، في بيان، إن "مجلس المفوضين صوَّت بالموافقة على مقترح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد القاضي بتخفيض أجور ترخيص البث الإذاعي، ودعم الإذاعات التخصصية والإذاعات الخاصة بالأقليات".وأكد الحمد أن "القرار يتضمن تخفيض بنسبة 40٪ من الأجور الحالية الخاصة برخص البث الاذاعي، وهو يأتي في سياق سعي الهيئة لدعم العمل الاعلامي وللتخفيف عن كاهل المؤسسات الإذاعية العاملة في العراق".

وتابع "كما سيمكن الاستفادة من المبالغ التي تخفيضها في تطوير المحتوى الإعلامي لهذه المؤسسات".