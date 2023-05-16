انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يوافق على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس الوزراء ورد لـ الخليج 365، أنه "التزاماً بالروابط الأخوية للعراق مع أشقّائه العرب، بالوقوف معهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأزمات، فقد وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط؛ لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتجديد اتفاقية التزويد، بشروطها الحالية، سنةً ثالثةً إضافية بدءاً من تشرين الأول 2023 المقبل".



وأشار إلى "التزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم، وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وإبرام عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنوياً".

