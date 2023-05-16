انت الان تتابع خبر مودريتش بشأن لقاء السيتي: رغبتنا كبيرة بالفوز.. ماذا عن فينيسيوس؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد التعادل ذهابًا في "سانتياغو بيرنابيو" بهدف لملثه.

وقال مودريتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا رغبة كبيرة في الفوز بهذه المباراة، النهائي السادس لدوري أبطال أوروبا حلم بالنسبة لي، وعلينا أن نستمتع ونلعب بطريقتنا".



وأضاف: "لقد حققنا العديد من الألقاب هنا في ريال مدريد، وكل لقب حققناه هنا يعني الكثير، ولا يمكنك الفوز في كل مباراة، لكن هدفنا هو أن نفعل ذلك، وتعرضنا للعديد من المواقف الصعبة وتمكننا من تخطيها".

وتابع: "نحن في ريال مدريد لدينا إيمان كبير في كل مباراة، وثقة في شخصيتنا التي تميزنا، ومنذ اليوم الأول وأنا أرى هذه الثقة في جميع اللاعبين، وأتمنى أن ننجح، غدًا، ونصل إلى النهائي".

كما تحدث عن زملائه بالفريق، قائلًا: "كامافينغا لاعب رائع، وأظهر إمكانياته منذ أن جاء إلينا، وأينما يضعه المدرب يقدم مستوى رائعًا، إنه شخص ممتاز ويسعى للتطور، وتحسن كثيرًا منذ اليوم الأول له هنا".

وأردف مودريتش: "فينيسيوس جونيور جودته استثنائية، ومنذ اليوم الأول أظهر إمكانياته وجودته، كذلك رودريغو، وكرة القدم التي يلعبانها رائعة، ويكافحان معنا ويقودان الفريق في الهجوم".

وعن تعافيه السريع من الإصابة، أوضح: "حالتي الصحية والبدنية مهمة جدًا بالنسبة لي، وبعد أن تعرضت للإصابة فعلت ما بوسعي للعودة، وما زلت أتذكر، في العام 2015، حين تعرضت للإصابة قبل مواجهتي أتلتيكو مدريد ويوفنتوس ولكن الآن جربت شيئًا مختلفًا بناء على نصيحة بعض الأصدقاء، واتضح أن الأمر جيد، وعدت أسرع مما كنت أعتقد، وأشعر أنني في حالة جيدة، وليس لدي أي إزعاج".

وعن الفارق بين مواجهة السيتي الموسم الماضي والحالي، شدد: "العام الماضي كانوا أفضل قليلًا، لكننا تحسننا هذا العام، ونعرف أن الحسم لم يكن في الذهاب بل العودة، وما زلت أعتقد أن الفرصة متاحة لكلانا، والتفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم التأهل، لأنها مباراة بين فريقين كبيرين".

وأتم: "كل مباراة مختلفة، ولا تعرف أبدًا ما سيحدث في الملعب، ويجب أن نكون متيقظين لكل ما يحدث، من أجل التأهل للنهائي مرة أخرى".