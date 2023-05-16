كأس العراق.. الجوية يتجاوز الشرطة ويتأهل لدور الثمانية

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا

يشار الى أن المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على نظيره الشرطة وتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العراق.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع