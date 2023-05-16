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كأس العراق.. الجوية يتجاوز الشرطة ويتأهل لدور الثمانية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456236-638198610046320434.jpg

2023-05-16 | 21:10

كأس العراق.. الجوية يتجاوز الشرطة ويتأهل لدور الثمانية

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تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على نظيره الشرطة وتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العراق.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح قبل أن يحسمها القوة الجوية.

 

يشار الى أن المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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