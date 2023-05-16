انت الان تتابع خبر ساكو: شرعيتي من الكنيسة وهناك من اختزل المسيحيين بعائلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو، الثلاثاء، أن شرعيته تستمد من الكنيسة، فيما أشار الى أن هناك من عمل على اختزال المسيحيين بعائلة.

وقال ساكو خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "المسيحيين لا يؤمنون بالعنف والسلاح وتعرضوا للتهميش وهناك من عمل على اختزال المسيحيين بعائلة واحدة".

وأضاف أن "شرعيتي من الكنيسة"، مشيراً الى أن "العراق شهد إقصاء المسيحيين من الوظائف"، لافتاً الى أن "هناك مليون مسيحي هاجر".

وكشف أن الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني "يريد أن يجلب صهره كمدير الأوقاف"، مضيفاً أن "الحل عند رئيس الوزراء بإيقافه عند حده".