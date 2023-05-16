انت الان تتابع خبر البصرة.. اتخاذ اجراءات بعد تسجيل حالات بالحمى النزفية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قضاء الزبير بمحافظة البصرة، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات بعد تسجيل ثلاث حالات بالحمى النزفية.



وجاء في بيان للقضاء، أن "الحكومة المحلية في قضاء الزبير وبعد تسجيل ثلاث حالات بالحمى النزفية تقرر منع دخول الماشية وخروجها من القضاء لمدة 15 يوما قابلة للتمديد لحين انتهاء الوباء ومنع الذبح العشوائي".

كما قررت "ازالة اماكن تربية الحيوانات من داخل مركز القضاء وتغريم محال الجزارين غير الملتزمين بالتعليمات الصحية".

كذلك تضمنت القرارات بحسب البيان "تكثيف جهود الدوائر ذات العلاقة بالتعفير للمناطق الموبوءة بعد تشخيصها من خلال الفرق الصحية وزيادة التوعية المواطنين من خلال الاعلام من الجهات المختصة".