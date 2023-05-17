انت الان تتابع خبر خلال يوم واحد.. أوكرانيا تقصف دونيتسك 63 مرة بـ357 قذيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها الرسمية على "تلغرام"، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية ... وأطلق العدو 357 قذيفة من عيارات مختلفة".وأوضح بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، دونيتسك، أوزيريانوفكا، بانتيليموفكا، كراسني بارتيزان، ألكساندروفكا، يفغينوفكا.

ويشار إلى أنه، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 53 قصفا مدفعيا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.