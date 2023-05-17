انت الان تتابع خبر إنتر ميلان: نتجنب مواجهة ريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456245-638199004211386640.jpeg
اعترف خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، بأنه يريد تجنب مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-17 | 08:02
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الخليج 365 - رياضة
اعترف خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، بأنه يريد تجنب مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبلغ إنتر نهائي البطولة بعد إقصاء ميلان من الدور نصف النهائي، بالفوز عليه (3-0) في مجموع المباراتين، لينتظر الفائز من مواجهة مانشستر وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء.
وقال زانيتي في تصريحاته مع "سكاي سبورت إيطاليا": "أود تجنب ريال مدريد، لأن هذه البطولة تبدو مخصصة لهم".
وأضاف: "مع ذلك، فإن أهم شيء هو أننا وصلنا إلى هنا، لقد كان طريقا صعبا، وليس من السهل لعب ديربي في قبل النهائي، لقد سبق لي لعبه وخسرت في عام 2003".
وتابع أسطورة النيراتزوري: "أنا سعيد جدا للاوتارو، يتحسن معنا كل عام، إنه نقطة مرجعية للفريق ونحن نحتفظ به لأنه مهم للغاية، في الوقت الحالي يبقى معنا ثم سنرى ما سيحدث، دعونا نستمتع بهذا الفوز، إنه سعيد في ميلان وأتمنى أن يستمر طويلا".
وقال زانيتي في تصريحاته مع "سكاي سبورت إيطاليا": "أود تجنب ريال مدريد، لأن هذه البطولة تبدو مخصصة لهم".
وأضاف: "مع ذلك، فإن أهم شيء هو أننا وصلنا إلى هنا، لقد كان طريقا صعبا، وليس من السهل لعب ديربي في قبل النهائي، لقد سبق لي لعبه وخسرت في عام 2003".
وتابع أسطورة النيراتزوري: "أنا سعيد جدا للاوتارو، يتحسن معنا كل عام، إنه نقطة مرجعية للفريق ونحن نحتفظ به لأنه مهم للغاية، في الوقت الحالي يبقى معنا ثم سنرى ما سيحدث، دعونا نستمتع بهذا الفوز، إنه سعيد في ميلان وأتمنى أن يستمر طويلا".
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