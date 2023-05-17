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إنتر ميلان: نتجنب مواجهة ريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-456245-638199004211386640.jpeg

2023-05-17 | 08:02

إنتر ميلان: نتجنب مواجهة ريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا

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الخليج 365 - رياضة
اعترف خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، بأنه يريد تجنب مواجهة ريال مدريد في نهائي .
وبلغ إنتر نهائي البطولة بعد إقصاء ميلان من الدور نصف النهائي، بالفوز عليه (3-0) في مجموع المباراتين، لينتظر الفائز من مواجهة مانشستر وريال مدريد التي تقام اليوم الأربعاء.
وقال زانيتي في تصريحاته مع "سكاي سبورت إيطاليا": "أود تجنب ريال مدريد، لأن هذه البطولة تبدو مخصصة لهم".

وأضاف: "مع ذلك، فإن أهم شيء هو أننا وصلنا إلى هنا، لقد كان طريقا صعبا، وليس من السهل لعب ديربي في قبل النهائي، لقد سبق لي لعبه وخسرت في عام 2003".

وتابع أسطورة النيراتزوري: "أنا سعيد جدا للاوتارو، يتحسن معنا كل عام، إنه نقطة مرجعية للفريق ونحن نحتفظ به لأنه مهم للغاية، في الوقت الحالي يبقى معنا ثم سنرى ما سيحدث، دعونا نستمتع بهذا الفوز، إنه سعيد في ميلان وأتمنى أن يستمر طويلا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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