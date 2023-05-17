ليوث الرافدين يصلون إلى الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم

وذكر بيان لاتحاد الكرة ورد لـ الخليج 365، أن" وفدُ منتخب الشباب وصل إلى الأرجنتين في رحلة امتدت، قرابة (25) ساعةً حيث انطلقت من العاصمةِ بغداد إلى مدينةِ إسطنبول التركية، بعدها إلى مدينةِ ساوباولو البرازيلية بعد رحلةٍ استغرقت (13) ساعةً ونصف الساعة من دون توقف، وبعد ساعتين من الانتظار انتقلَ وفد منتخبنا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس ايريس عبر رحلةٍ جويةٍ استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

ويضم وفد منتخبنا كل من: محمد ناصر، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد، رئيساً للوفد، وخلف جلال، عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد، نائباً لرئيس الوفد، وعبد الكريم اسكندر عضواً للوفد، ونديم كريم مديراً إدارياً، وعماد محمد مدرباً، وحسان تركي، أحمد والي، حيدر جبار مساعدين للمدرب، ونوري عبد زيد مدرباً لحراس المرمى، ووليد جمعة مدرباً للياقة البدنية، ومنتظر كولي محللاً فنياً، وقحطان المالكي منسقاً إعلامياً، وحسن خليفة، مصوراً، وعبد الكريم الصفار، طبيباً، وأحمد خصيف وفلاح جاسم، معالجين، والإداريين، عدي جبار، محمود كوركيس، بالإضافةِ إلى المحاسب يوسف أحمد.

كما يضم الوفد (23) لاعباً، هم كل من: حسين حسن، عباس كريم، عمران زكي، سجاد محمد مهدي، آدم طالب، رومان دولاتشي، سجاد محمد فاضل، عباس ماجد، عباس مانع، مسلم موسى، الآي فاضل، كاظم رعد، محمد جميل، عباس فاضل، يوسف أمين، عبد الرزاق قاسم، الكسندر اوراها، محمد عماد، علي صادق، حيدر عبد الكريم، اسهر علي، علي جاسم، عبد القادر أيوب.

هذا وسيلاقي منتخبنا للشباب منتخبَ الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، في أولى مبارياته ضمن المجموعةِ الرابعة في المونديال.