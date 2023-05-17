انت الان تتابع خبر البرلمان يُعقد جلسة استكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب، محسن المندلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 27 بالفصـــل التشريعـــي الاول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".



وكانت الدائرة الإعلامية، قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، جدول اعمال جلسة رقم الـ27، فيما تم تخصيص الجلسة لاستكمال التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وفي الجلسة السابقة (26) والتي عقدت الاربعاء الماضي، صوت مجلس النواب على جزء من فقرات قانون الضمان الاجتماعي، إذ إن عدد الفقرات المصوت عليها بلغت 35 فقرة، فيما تبلغ مجمل فقراته 110 مواد قانونية".