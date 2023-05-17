انت الان تتابع خبر القضاء يناقش مع إيطاليا وهولندا ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة وتصميم دور القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل سفير مملكة هولندا لدى العراق هانس ساندي رفقة ممثل مركز البيان للدراسات والتخطيط علي طاهر الحمود لتقديم".

وناقش الجانبان "ورقة التوصيات الخاصة بمشروع العدالة في العراق وفق برنامج مدعوم من السفارة الهولندية"، وفق البيان.