انت الان تتابع خبر تركيا تعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي تصريحات أردوغان التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.

ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وكان من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.



وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في تموز/يوليو الماضي، للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.