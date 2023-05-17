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تركيا تعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

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بغداد - ياسين صفوان - وتأتي تصريحات أردوغان التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.

ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وكان من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.


وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق البحر الأسود في تموز/يوليو الماضي، للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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