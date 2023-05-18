انت الان تتابع خبر استاذ يثير لغطا على مواقع التواصل بسبب تعامله مع الطلبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بهذا الفيديو ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مواطنون مع القضية المتداولة، اغلب ردود الفعل كانت سلبية خصوصا وان هذا الفيديو المنسوب الى احد المعاهد الاهلية يبين ان معاملة الاستاذ ولغته بعيدة عن مفهوم التربية والتعليم.

ومنذ اسابيع انطلقت حملة كبرى لاغلاق المعاهد غير القانونية والمسيئة للمؤسسة التربوية وفتح معاهد حكومية باسعار رمزية، فيما رأى اساتذة ومشرفون ان هذه الخطوات من شأنها ان تطور العملية التربوية في البلاد.

