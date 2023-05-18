انت الان تتابع خبر استعدوا لمحاربة الديناصورات.. تفاصيل تحديث "ببجي" الجديد والان مع التفاصيل

- شراكة حصرية مع علامة تجارية فاخرة للدراجات النارية.وستكون هناك عناصر تجميلية جديدة متاحة لكسبها كجزء من جوائز Cycle 4 Season 12 وتذكرة الرويال باس Ace 1.وسيتعين على اللاعبين استكشاف مستوطنات Dino في خرائط إرانغل وليفيك الغنية بالإمدادات للاستيلاء عليها.وسيتم نشر التيرانوسورس ريكس ملك الديناصورات في قسم Fossil Keep بالمستوطنة بشكل عشوائي أثناء المعركة، مما سيتطلب من اللاعبين تدمير بوابة الحراسة لإطلاق سراحه وركوبه.

وستظهر مناطق البرايم زون أيضاً بشكل عشوائي في جميع أنحاء خريطة إرانغل، حيث تجتمع ديناصورات التيروسور والفيلوسيرابتور العدائية، التي يمكن أيضاً أن تصبح كالخيول النبيلة بمجرد ترويضها.

ويتمتع نوعي الديناصورات بقدرات مختلفة، حيث نجد الفيلوسيرابتور قابل للتكيف مع التضاريس ويمتلك قفزة قوية، بينما تستطيع أن تُحلق ديناصورات التيروسور براكبيها إلى السماء لجلب زملائهم في الفريق أو اصطياد الأعداء من الأعلى.

وسيتطلب تحدي أطواق التيروسور من اللاعبين أن يقدموا أفضل أداء بحركاتهم البهلوانية الجوية وهم يركبون الديناصورات المجنحة.