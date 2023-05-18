انت الان تتابع خبر بسبب فيلم"Jeanne du Barry".. سبع دقائق من التصفيق لـ جوني ديب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعد الفيلم أول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا، وأول فيلم من تمويل المملكة العربية السعودية للتنافس على العرض الافتتاحي في مهرجان كان السينمائي.

وبعد عرض الفيلم لم يتمالك ديب دموعه، بل غلبته، حيث اعتلت أصوات تصفيق الحضور إعجاباً بالفيلم. فقد تلقى الفيلم سبع دقائق ترحيباً حاراً من الجمهور، والذي ترك ديب، 59 عاماً، مليئاً بالعاطفة.



تلعب ماوين دور جين دو باري، وهي امرأة من الطبقة العاملة، تستخدم ذكاءها وجاذبيتها لتسلق درجات السلم الاجتماعي واحدة تلو الأخرى. في نهاية المطاف أصبحت المفضلة للملك لويس الخامس عشر، الذي غير نظرة مكانتها، والذي يستعيد بسببها شهيته للحياة.

قبل الوصول إلى السجادة الحمراء، توقف جوني ديب للتوقيع على الأوتوغرافات الخاصة بالجمهور والتقاط صور سيلفي مع المعجبين. سار ديب على السجادة الحمراء، مع ماوين وطاقم Jeanne Du Barry، ووقف هو وطاقم الممثلين جنباً إلى جنب لالتقاط الصور.