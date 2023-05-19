انت الان تتابع خبر مدينة الصدر.. تضرر المحلات وخسائر مادية بسبب الحريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يتبق هنا سوى رائحة الدخان والانقاض والمواد المحترقة، بعد حريق هائل التهم كل شئ، شهود عيان روو لنا الحادثة بتفاصيلها، كاشفين عن خسائر كبرى تكبدوها نتيجة هذا الامر الذي قالوا بانه فعل فاعل.

وبحسب اصحاب المحال التجارية المتضررة فان حرائق ثلاثة تزامنت ليلتها مع هذا الحريق، دون معرفة السبب النهائي الذي لم يصدر الى الان بسبب التحقيق.



ولا يمر يوم واحد داخل العراق الا وسجلت الجهات المختصة عددا من الحرائق بمناطق مختلفة، يأتي هذا في وقت يتخوف فيه المواطنين من ازديادها خاصة مع اقبال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي ترتفع معها هذه النسبة دون حل ينهي هذه الكارثة المتكررة.