انت الان تتابع خبر حالة الطقس في العراق: درجة الحرارة ببغداد 36 وهذا موقف الامطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات لما سجل يوم أمس، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً، وفرصة لتصاعد الغبار في بعض الأماكن منها، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد 36 ، ودهوك والسليمانية 26، وديالى والأنبار 35، وكربلاء المقدسة، وواسط 38، والنجف الأشرف، وبابل وميسان 39، والديوانية والناصرية والبصرة 40".وأضافت أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً على الأقسام الغربية منها، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في جميع مناطق البلاد".

ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل في جميع مناطق البلاد فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية".‏