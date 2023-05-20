انت الان تتابع خبر حالة الطقس في العراق: درجة الحرارة ببغداد 36 وهذا موقف الامطار والان مع التفاصيل
وأضافت أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".
وأشارت الهيئة إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً على الأقسام الغربية منها، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".
وأوضح أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في جميع مناطق البلاد".
ولفتت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء المقبل في جميع مناطق البلاد فالطقس سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية".